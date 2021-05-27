Общество

Путин выступил против обязательной вакцинации от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в России нецелесообразно и нельзя. Об этом сообщает РИА Новости.

«Знаю, что высказываются разные мнения на этот счет, в том числе мнения о введении обязательной вакцинации от коронавируса», - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам. Он отметил, что где-то звучат идеи об обязательном вакцинировании всех граждан, а где-то - об обязательных прививках для работников определенных сфер деятельности.

«Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя», - сказал президент.

«Граждане должны сами осознать эту необходимость. Понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью. Особенно это касается людей старших возрастов», - заявил он.