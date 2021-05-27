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Общество

Сирота из Великих Лук по решению суда получит жилье большей площади

27.05.2021 14:05|ПсковКомментариев: 0

Сироте из Великих Лук по решению суда дадут жилое помещение большей площади. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

На администрацию города возложили обязанность предоставить заявителю благоустроенное жилье  общей площадью не менее 25 квадратных метров по договору найма. Ранее было предоставлено помещение площадью менее 24 квадратных метров. В ведомстве отметили, что таким образом были существенно нарушены права гражданина, и заместитель прокурора города обратился в суд с соответствующим иском.

Великолукский городской суд удовлетворил иск прокурора. Апелляционная инстанция Псковского областного суда признала это решение законным и обоснованным.

Теги: #великие луки #жилье #суд #сироты
Источник: Псковская Лента Новостей
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