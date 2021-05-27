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Общество

Лучших педагогов и медработников будут премировать в Псковской области

27.05.2021 12:59|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Псковского областного Собрания одобрили инициативу премировать лучших педагогов и медиков Псковской области. Об этом с 58-й сессии регионального парламента, которая проходит 27 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Соответствующие изменения внесены в областные законы «Об образовании» и «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан». Лучшим педагогическим работникам и лучшим медицинским работникам предложили предоставлять единовременные премии губернатора области.

В пояснительной записке отмечается, что реализация принятого закона области позволит повысить престиж педагогической и медицинской профессий, а также будет способствовать профессиональному развитию педагогических и медицинских работников.

Предполагается, что будет предоставляться 10 премий лучшим педагогическим работникам и 10 премий лучшим медицинским работникам в размере 150 тысяч рублей каждому.

Лучшие педагогические и медицинские работки будут определяться по результатам конкурса. Участниками конкурса станут:

- педагогические работники, основным местом работы которых являются государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования;

- работники медицинских организаций, подведомственных комитету по здравоохранению Псковской области.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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