Лучших педагогов и медработников будут премировать в Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания одобрили инициативу премировать лучших педагогов и медиков Псковской области. Об этом с 58-й сессии регионального парламента, которая проходит 27 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Соответствующие изменения внесены в областные законы «Об образовании» и «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан». Лучшим педагогическим работникам и лучшим медицинским работникам предложили предоставлять единовременные премии губернатора области.
В пояснительной записке отмечается, что реализация принятого закона области позволит повысить престиж педагогической и медицинской профессий, а также будет способствовать профессиональному развитию педагогических и медицинских работников.
Предполагается, что будет предоставляться 10 премий лучшим педагогическим работникам и 10 премий лучшим медицинским работникам в размере 150 тысяч рублей каждому.
Лучшие педагогические и медицинские работки будут определяться по результатам конкурса. Участниками конкурса станут:
- педагогические работники, основным местом работы которых являются государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования;
- работники медицинских организаций, подведомственных комитету по здравоохранению Псковской области.