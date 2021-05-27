Общество

Попасть на муниципальную службу в Псковской области станет труднее

Изменения в региональные законы о местном самоуправлении и об организации муниципальной службы одобрили депутаты Псковского областного Собрания. Об этом с 58-й сессии регионального парламента, которая проходит 27 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроект представила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова.

Согласно предложенным нововведениям, гражданин не может быть назначен на должности председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования, а муниципальный служащий не может замещать должности председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем представительного органа или главой муниципального образования, главой местной администрации, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории соответствующего муниципального образования.

Кроме того, законопроект предусматривает десятилетнее ограничение на муниципальную службу для лиц, не прошедших военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. Также уточняются формулировки статей, связанных с наличием иностранного гражданства, а также вопросов участия муниципальных служащих в управлении коммерческой или некоммерческой организацией.