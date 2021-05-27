Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Эффективен ли метод «закручивания гаек» в современном политическом мире? Насколько эффективно «закручивание гаек» как политическая технология? Гарантирует ли она сохранение стабильности власти и государства? Или, наоборот, оказывает деструктивное воздействие, представляет угрозу действующей власти и безопасности государства, а в перспективе может привести к революционным событиям?

Эти вопросы обсудят в прямом эфире ведущие программы «Сообразим на троих» Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко.

Радиослушатели могут принять участие в обсуждении, позвонив по телефону прямого эфира 56-73-72.