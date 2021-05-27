Псковских журналистов приглашают к участию во всероссийском конкурсе «В фокусе – права человека»

Продолжается прием заявок на всероссийский конкурс на лучшее освещение проблем защиты прав человека «В фокусе – права человека». Об этом сообщается на официальном сайте уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
Конкурс проводят под эгидой уполномоченного по правам человека в РФ и общероссийской общественной организации «Союз журналистов России». Он направлен на привлечение СМИ к более широкому и объективному освещению проблем правозащитной деятельности, содействие соблюдению и уважению прав и свобод человека и гражданина органами государственной власти и местного самоуправления, популяризацию лучших практик правозащитной деятельности.
Оценку работ, предоставленных на конкурс, проведут по следующим номинациям:
Награждение победителей конкурса пройдет 10 декабря. Присылать работы можно на e-mail: konkursprava@mail.ru.