Общество

Псковских журналистов приглашают к участию во всероссийском конкурсе «В фокусе – права человека»

Продолжается прием заявок на всероссийский конкурс на лучшее освещение проблем защиты прав человека «В фокусе – права человека». Об этом сообщается на официальном сайте уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Конкурс проводят под эгидой уполномоченного по правам человека в РФ и общероссийской общественной организации «Союз журналистов России». Он направлен на привлечение СМИ к более широкому и объективному освещению проблем правозащитной деятельности, содействие соблюдению и уважению прав и свобод человека и гражданина органами государственной власти и местного самоуправления, популяризацию лучших практик правозащитной деятельности.

Оценку работ, предоставленных на конкурс, проведут по следующим номинациям:

«Право восстановлено» – освещение правозащитной деятельности в СМИ;

«Лучшие правозащитные практики» – освещение деятельности по соблюдению и защите конституционных, социальных и иных прав;

«Правовой всеобуч» – повышение уровня правовой культуры и знаний о правах человека, способах и формах их защиты.

Награждение победителей конкурса пройдет 10 декабря. Присылать работы можно на e-mail: konkursprava@mail.ru.