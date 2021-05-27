Общество

Газета «Псковская правда - Вече» ликвидирована

Депутаты Псковского областного Собрания приняли решение о прекращении деятельности газеты «Псковская правда - Вече». Об этом с 58-й сессии регионального парламента, которая проходит 27 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

1 июля 2020 года выпуск газеты был официально приостановлен. С момента приостановления выпуска газеты «Псковская правда - Вече» по настоящее время вся информация размещается в сетевом издании «Псковская правда. Электронная версия газеты».

В случае непоступления в Роскомнадзор в срок до 1 июля уведомления от соучредителей о возобновлении либо прекращении деятельности газеты, он будет вынужден обратиться в суд с заявлением о признании свидетельства о регистрации СМИ недействительным.

За прекращение деятельности газета проголосовали 37 депутатов, против - 1.

Кроме того, в качестве новых соучредителей сетевого издания «Псковской правды» зарегистрируют автономную некоммерческую организацию издательский дом «Медиацентр 60», администрацию Псковской области и Псковское областное Собрание депутатов. Указанное решение поддержали 37 депутатов.