Общество

Начинается видеотрансляция круглого стола «Безопасное лето»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола «Комфортная городская среда».

Наступает время школьных каникул. В эти месяцы дети часто оказываются предоставленными сами себе. Что бывает с детьми, которые находятся на улице вечером или ночью без взрослых? Как часто родителей штрафуют за такие нарушения? Насколько увеличивается детский травматизм в летнее время? Насколько часто детские шалости становятся причиной пожара? Как правильно объяснить детям опасность огня? Какие пляжи будет допущены к эксплуатации в Псковской области в этом сезоне? Насколько безопасен отдых на сап-бордах?

Трансляция завершена.

Еще один блок вопросов касается безопасности детей в сети Интернет. Какие рекомендации можно дать родителям? Что дети ищут в пабликах агрессивного и деструктивного характера? Как распознать склонность к противоправным действиям и какие советы может дать психолог родителям подростков?

Ответы на эти вопросы прозвучат в четверг, 27 мая, в пресс-центре Псковской Ленты Новостей в рамках круглого стола «Безопасное лето».

В обсуждении заявленных тем примут участие:

заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков;

начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области подполковник полиции Ирина Зорина;

заместитель начальника отдела безопасности на водных объектах центра ГИМС МЧС России по Псковской области Людмила Государенко;

заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Псковской области Иван Курганов;

старший инспектор (психолог) отдела криминалистики Следственного управления СК РФ Лариса Котелевская.

Начало в 15.00. Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация возможна в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07 или по электронной почте: 777@pln-pskov.ru.