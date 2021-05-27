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Общество

Начинается видеотрансляция круглого стола «Безопасное лето»

27.05.2021 15:01|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола «Комфортная городская среда».

 

Наступает время школьных каникул. В эти месяцы дети часто оказываются предоставленными сами себе. Что бывает с детьми, которые находятся на улице вечером или ночью без взрослых? Как часто родителей штрафуют за такие нарушения? Насколько увеличивается детский травматизм в летнее время? Насколько часто детские шалости становятся причиной пожара? Как правильно объяснить детям опасность огня? Какие пляжи будет допущены к эксплуатации в Псковской области в этом сезоне? Насколько безопасен отдых на сап-бордах?

Трансляция завершена.

Еще один блок вопросов касается безопасности детей в сети Интернет. Какие рекомендации можно дать родителям? Что дети ищут в пабликах агрессивного и деструктивного характера? Как распознать склонность к противоправным действиям и какие советы может дать психолог родителям подростков?

Ответы на эти вопросы прозвучат в четверг, 27 мая, в пресс-центре Псковской Ленты Новостей в рамках круглого стола «Безопасное лето».

В обсуждении заявленных тем примут участие:

  • заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков;
  • начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области подполковник полиции Ирина Зорина;
  • заместитель начальника отдела безопасности на водных объектах центра ГИМС МЧС России по Псковской области Людмила Государенко;
  • заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Псковской области Иван Курганов;
  • старший инспектор (психолог) отдела криминалистики Следственного управления СК РФ Лариса Котелевская.

Начало в 15.00. Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация возможна в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07 или по электронной почте: 777@pln-pskov.ru.

Теги: #МЧС #следственный комитет РФ #общественный пресс-центр ПЛН #умвд россии по псковской области #ГИМС
Источник: Псковская Лента Новостей
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