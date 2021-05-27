Общество

Псковские депутаты поддержали инициативу по совершенствованию системы оказания помощи онкобольным детям

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части совершенствования системы оказания медицинской помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями» одобрили депутаты Псковского областного Собрания. Соответствующее постановление, которое будет направлено в Государственную Думу РФ, принято на 58-й сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроект призван на законодательном уровне решить проблему назначения лекарственных препаратов вне инструкции, так называемых, препаратов «офф-лейбл», без применения которых излечение детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями невозможно. Однако при назначении лекарственного препарата «офф-лейбл» при проверках страховыми компаниями медицинские организации получают санкции в виде 100 процентов снятия оплаты лечения.

Причина такой реакции заключается в действующем законодательстве, где прописано, что единственное условие для применения лекарственных препаратов – их соответствие с инструкцией по применению, хотя в настоящее время большинство инструкций по применению противоопухолевых препаратов в мире не содержит указаний на возможность их использования в отношении детей с онкологическими заболеваниями, сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Согласно проекту закона, подготовленному депутатами-единороссами совместно с детскими онкологами, препараты «офф-лейбл», уже включенные в клинические рекомендации или назначенные врачебной комиссией, смогут беспрепятственно использоваться для излечения детей. При этом законопроект устраняет неопределенность в оформлении оплаты данных препаратов через ОМС и при оказании высокотехнологичной медицинской помощи. Таким образом, лекарственные препараты «офф-лейбл» приобретут правовой статус для использования в рамках ОМС.