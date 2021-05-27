Общество

Организатор концерта Клавы Коки в Пскове заплатит штраф

Организатор концерта Клавы Коки и Niletto в Пскове заплатит штраф в размере 80 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Установлено, что 3 апреля с 19.00 на указанном концерте организатор мероприятия - индивидуальный предприниматель Ю. В. Тарасова - не соблюдал меры по недопущению распространения новых случаев коронавирусной инфекции: зрители не использовали средства индивидуальной защиты, не соблюдали социальную дистанцию, не находились на зрительских местах в период введенных ограничительных мероприятий по противодействию новой коронавирусной инфекции.

Сегодня, 27 мая, Псковский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

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Суд постановил признать индивидуального предпринимателя виновной в совершении указанного административного правонарушения. Постановление пока не вступило в законную силу.

С резкой критикой организаторов концерта выступили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и региональное управление Роспотребнадзора, представители общепита и индустрии развлечений.

По итогам разбирательства были инициированы служебные проверки в отношении руководителей комитета по спорту и комитета по культуре и директора ГАУ ПО «Дирекция спортивных сооружений» (юрлицо, руководящее Ледовым дворцом). После этого пост главы комитета по культуре Псковской области покинула Жанна Малышева, а Иван Штылин уволился с поста директора псковского Ледового дворца.