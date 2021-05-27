Общество

Около 300 псковичей наказали за нарушение их детьми комендантского часа

В Псковской области 274 родителя с начала года привлечены к ответственности за нарушение детьми комендантского часа. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в рамках круглого стола «Безопасное лето» в пресс-центре ПЛН сообщила начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области подполковник полиции Ирина Зорина.

Она напомнила, что в соответствии с областным законодательством в период с 1 сентября по 31 мая несовершеннолетним нельзя находиться на улице без сопровождения родителей с 22.00 до 6.00. С 1 июня этот промежуток времени установлен с 24.00 до 6.00.

«С начала года за нарушение комендантского часа детьми привлекли к ответственности 274 родителя», - конкретизировала Ирина Зорина. В целом, по ее словам, нельзя сказать, что в летний период происходит скачок в статистике нарушения комендантского часа: в 2020 году в летний период было зафиксировано всего 10% от общего числа выявленных за весь год случаев нарушения комендантского часа», - добавила Ирина Зорина.

Также она обратила внимание на факты самовольного ухода детей из дома и обратилась к родителям с просьбой — сообщать в полицию о том, что ребенок не пришел домой, в более ранние сроки — это облегчит их поиски и поможет предотвратить беду. Бывают случаи, когда родители сообщают о невозвращении ребенка, спустя неделю, заметила Ирина Зорина.