Общество

Многие дети не чувствуют опасности со стороны интернета — психолог

Многие дети не чувствуют опасности со стороны интернета, они даже не знают, что там сидят педофилы или, например, люди, которые могут оставить семью без денег. Об этом сообщила в рамках круглого стола «Безопасное лето» в пресс-центре Псковской Ленты Новостей старший инспектор (психолог) отдела криминалистики Следственного управления СК РФ Лариса Котелевская. В своем выступлении она отдельно остановилась на вопросах безопасности детей в Сети.

«Как правило, в Сети дети ищут то, что их интересует, или то, чего им не хватает. В этом плане необходима разъяснительная работа о правилах безопасности в интернете. В первую очередь, ее должны вести родители, а также учителя. Чем больше людей будут вовлечены в эту разъяснительную работу, тем быстрее будет результат», - подчеркнула Лариса Котелевская.

Чем младше ребенок, тем надежнее родительский контроль за ним интернете: на мобильных телефонах или компьютере можно установить специальные программы, которые запрещают нежелательные паблики и позволяют родителям видеть, чем интересуется их ребенок в интернете. «Старшие дети быстро это понимают и удаляют программное обеспечение. Все равно они найдут то, что им интересно», - отметила Лариса Котелевская. Бывает, по ее словам, и так, что родители мониторят переписку своего ребенка, знают пароль от его страницы, а потом оказывается, что у него есть еще 10-12 аккаунтов, с которых он спокойно заходит в соцсети и узнает то, что ему нужно.

«Поэтому так важна разъяснительная работа. Надо объяснять детям, что в интернете совершаются преступления - экономические, против половой неприкосновенности, что там могут сидеть и педофилы, и те, кто может разорить семью, сняв деньги с банковской карточки, - подчеркнула психолог. - Многие дети даже не знают о том, что такие люди есть. Они ищут общения, хотят найти себе друга. Им не хватает доверительных отношений с родителями и сверстниками. Педофилы часто представляются детьми их же возраста, их пола и вовлекают их для удовлетворения своих патологических потребностей».

Что касается всевозможных деструктивных сообществ в соцсетях, туда, по словам Ларисы Котелевской, идут дети с тяжелыми психологическими проблемами: высокой невротичностью, агрессивностью — и в меньшей степени дети, которым просто интересно. «Но это тоже опасно — могут втянуться и остаться», - заметила эксперт.

Лариса Котелевская также посоветовала родителям внимательнее относиться к настроению своего ребенка. «Как правило, по ребенку видно, что у него есть проблемы — он жалуется, просит о помощи или одит сам не свой. Это повод с ним поговорить, показать его специалисту, а не ждать, пока ребенок начнет сам себе «помогать» неконструктивными методами», - заключила психолог.