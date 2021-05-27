Общество

В центре Гамалеи назвали преимущество вакцинации «Спутником V»

Получившие оба компонента вакцины «Спутник V» в случае инфицирования COVID-19 не выделяют вирус и не являются источником опасности для других. Об этом сообщил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин.

«Получившие обе дозы вакцины в случае заболевания имеют в 14 раз меньший риск перенести заболевания в среднетяжелой и тяжелой форме, - цитирует его РИА Новости. - В этом случае вакцинированные не выделяют жизнеспособный вирус, а значит не являются источником опасности для окружающих».

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. В Псковской области завершили вакцинацию 44,6 тысячи человек.