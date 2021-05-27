Общество

Названы типичные причины суицидов среди псковских подростков

Типичные причины суицидов среди псковских подростков назвала в рамках круглого стола «Безопасное лето» в пресс-центре ПЛН старший инспектор (психолог) отдела криминалистики Следственного управления СК РФ Лариса Котелевская, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По ее словам, во многих случаях суицидов родители не замечали надвигающейся опасности. «Не каждый родитель — психолог. К тому же, многие заняты. Кто-то видел (что с ребенком что-то не так — ред.), но уделил этому недостаточно внимания, кто-то ничего не замечал, - рассказала психолог. - Но суицидное поведение, как и другие проблемы ребенка — это проблема семьи в целом. Там не только у ребенка трудности — вся семья вовлечена в систему сложных взаимоотношений. Поэтому бывают трагические случаи».

А причина суицидов, по словам Ларисы Котелевской, может быть любой: «когда все копится, даже маленькая проблема может стать последней каплей». «Ребенок может переживать, что не сдаст экзамен — а нам кажется, что это ерунда. Может переживать, что ввязался в историю и не знает, как об этом сказать родителям, и ему кажется более легким что-то с собой сделать, чем рассказать», - перечислила она наиболее частые причины суицидов.

Случаи суицида подростков из-за несчастной любви на ее практике встречались не так часто. «Чаще всего это боязнь рассказать родителям о том, что попал в проблемную ситуацию», - заключила Лариса Котелевская.