Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Работа есть: ООО «ПсковАгроИнвест»
Для чего это нужно и где установить?
Акция «Импортируй с нами!»
БОПЭТ цифры и факты
юность в сапогах
конкурс - застройка Четырех углов
Модно и практично
Лицей Ростелекома
Школьников научат, как стать миллионерами
Телефон прямого эфира 56-73-72
Кольцо с дровяником
 
 
 
ещё Общество 27.05.2021 07:000 Более 50 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 27.05.2021 16:170 Названы типичные причины суицидов среди псковских подростков 27.05.2021 15:590 Борщевик законом не запрещен - подрядчик об опасном растении в обновленном парке Пскова 27.05.2021 15:510 В центре Гамалеи назвали преимущество вакцинации «Спутником V» 27.05.2021 15:490 Многие дети не чувствуют опасности со стороны интернета — психолог 27.05.2021 15:390 Около 300 псковичей наказали за нарушение их детьми комендантского часа
 
 
 
Самое популярное 26.05.2021 14:173 Опубликовано видео задержания псковских полицейских по уголовному делу о мошенничестве 24.05.2021 22:186 Стало известно отношение пациентов к условиям нахождения в псковской инфекционной больнице 26.05.2021 19:372 В Гидрометцентре рассказали, когда в Псковской области закончатся дожди 25.05.2021 12:070 Скончалась одна из пострадавших в ДТП в Порховском районе 27.05.2021 10:394 Учитель из Великих Лук провела 70 дней в реанимации после вакцинации
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Названы типичные причины суицидов среди псковских подростков

27.05.2021 16:17|ПсковКомментариев: 0

Типичные причины суицидов среди псковских подростков назвала в рамках круглого стола «Безопасное лето» в пресс-центре ПЛН старший инспектор (психолог) отдела криминалистики Следственного управления СК РФ Лариса Котелевская, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По ее словам, во многих случаях суицидов родители не замечали надвигающейся опасности. «Не каждый родитель — психолог. К тому же, многие заняты. Кто-то видел (что с ребенком что-то не так — ред.), но уделил этому недостаточно внимания, кто-то ничего не замечал, - рассказала психолог. - Но суицидное поведение, как и другие проблемы ребенка — это проблема семьи в целом. Там не только у ребенка трудности — вся семья вовлечена в систему сложных взаимоотношений. Поэтому бывают трагические случаи».

А причина суицидов, по словам Ларисы Котелевской, может быть любой: «когда все копится, даже маленькая проблема может стать последней каплей». «Ребенок может переживать, что не сдаст экзамен — а нам кажется, что это ерунда. Может переживать, что ввязался в историю и не знает, как об этом сказать родителям, и ему кажется более легким что-то с собой сделать, чем рассказать», - перечислила она наиболее частые причины суицидов.

Случаи суицида подростков из-за несчастной любви на ее практике встречались не так часто. «Чаще всего это боязнь рассказать родителям о том, что попал в проблемную ситуацию», - заключила Лариса Котелевская.

Теги: #происшествие #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие последствия, на ваш взгляд, повлечет обнаружение в Псковской области индийского штамма коронавируса?
В опросе приняло участие 163 человека
27.05.2021, 16:220 Пскович сломал руку сожительнице, прочитавшей его переписку с другой девушкой 27.05.2021, 16:170 Названы типичные причины суицидов среди псковских подростков 27.05.2021, 16:000 Пскович метнул флакон тонального крема в лоб девушке и оказался на скамье подсудимых 27.05.2021, 15:590 Борщевик законом не запрещен - подрядчик об опасном растении в обновленном парке Пскова
27.05.2021, 15:510 В центре Гамалеи назвали преимущество вакцинации «Спутником V» 27.05.2021, 15:490 Многие дети не чувствуют опасности со стороны интернета — психолог 27.05.2021, 15:410 Крупную партию суррогатного алкоголя изъяли в Псковской области 27.05.2021, 15:390 Около 300 псковичей наказали за нарушение их детьми комендантского часа
27.05.2021, 15:360 Подрядчик рассказал, когда на улице Инженерной в Пскове появится разметка 27.05.2021, 15:230 Два факта выпадения детей из окна зафиксировано с начала года в Псковской области 27.05.2021, 15:200 Организатор концерта Клавы Коки в Пскове заплатит штраф 27.05.2021, 15:060 В Пскове 5-летняя девочка выпрыгнула из окна
27.05.2021, 15:010 Начинается видеотрансляция круглого стола «Безопасное лето» 27.05.2021, 14:560 Нетрезвые водители повторно задержаны в Пскове, Великих Луках и Острове 27.05.2021, 14:451 Александр Котов: Мы видим стремление губернатора работать на благо региона 27.05.2021, 14:420 Все лучшее - медицине: видеопроект «Сделано из БОПЭТ»
27.05.2021, 14:400 Псковские депутаты поддержали инициативу по совершенствованию системы оказания помощи онкобольным детям 27.05.2021, 14:341 Кандидатура Игоря Романова согласована для участия в выборах в Псковской области 27.05.2021, 14:280 Проект о бесплатном проезде в транспорте детей до 16 лет внесен в Госдуму 27.05.2021, 14:221 Газета «Псковская правда - Вече» ликвидирована
27.05.2021, 14:110 «Сообразим на троих» об эффективности «закручивания гаек» в политическом мире. ВИДЕО 27.05.2021, 14:101 В Псковской области обновили положения регионального Избирательного кодекса 27.05.2021, 14:050 Сирота из Великих Лук по решению суда получит жилье большей площади 27.05.2021, 13:564 В Псковской области изменен срок полномочий мировых судей
27.05.2021, 13:480 Псковичам доплатят более 11 тысяч рублей за организацию приемных семей для пожилых и инвалидов 27.05.2021, 13:340 Новые полномочия появятся у сотрудников областного комитета по транспорту 27.05.2021, 13:310 До 23 градусов тепла ожидается в Псковской области 28 мая 27.05.2021, 13:260 Псковские депутаты назначили двух мировых судей
27.05.2021, 13:230 Пожилая женщина попала под колеса «Фольксвагена» в Великих Луках 27.05.2021, 13:211 Псковских журналистов приглашают к участию во всероссийском конкурсе «В фокусе – права человека» 27.05.2021, 13:183 Виктор Антонов: Губернатор блестяще справился со своими обязательствами 27.05.2021, 13:130 Псковичи смогут купить книгу Вениамина Смехова с автографом на творческом вечере
27.05.2021, 13:100 Попасть на муниципальную службу в Псковской области станет труднее 27.05.2021, 13:060 Александр Котов поблагодарил Михаила Ведерникова за внимание к проблемам, которые обозначают депутаты 27.05.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 27.05.2021, 13:030 Псковская команда ветеранов выиграла турнир по футболу в Ленинградской области
27.05.2021, 13:022 Депутаты посоветовали Михаилу Ведерникову больше опираться на местные кадры 27.05.2021, 12:590 Лучших педагогов и медработников будут премировать в Псковской области 27.05.2021, 12:572 Новый закон о пчеловодстве приняли в Псковской области 27.05.2021, 12:460 «Сообразим на троих»: Эффективен ли метод «закручивания гаек» в современном политическом мире?
27.05.2021, 12:442 Новый подход к созданию инфраструктуры у объектов культурного наследия применят в Псковской области 27.05.2021, 12:410 Недвижимость с сюрпризом 27.05.2021, 12:350 Михаил Ведерников: Подрядчик соцгородка скрывает огромное число недочетов 27.05.2021, 12:300 В Великих Луках следователи выясняют обстоятельства повреждения памятника Неизвестному солдату
27.05.2021, 12:270 Кабинет врача общей практики откроют в Любятово 27.05.2021, 12:240 Многодетные матери Псковской области могут досрочно выйти на пенсию 27.05.2021, 12:201 Значительное число псковичей работает в «сером» секторе экономики — Михаил Ведерников 27.05.2021, 12:150 Псковичей приглашают на экскурсию по библиотеке после реконструкции
27.05.2021, 12:120 Антон Минаков попросил привести в порядок муниципальную баню в Себеже 27.05.2021, 12:071 Еще три человека умерли от коронавируса в Псковской области 27.05.2021, 12:044 Хуснуллин рассказал, как власти будут бороться с ростом цен на жилье 27.05.2021, 11:580 Михаил Ведерников: 2020 год стал периодом больших достижений жителей Псковской области
27.05.2021, 11:560 Россияне рассказали, при какой зарплате они готовы отказаться от отпусков 27.05.2021, 11:561 Годовой пассажиропоток псковского аэропорта вырос на 36% 27.05.2021, 11:540 350 км дорог отремонтировали в Псковской области в 2020 году 27.05.2021, 11:510 Пскович стал лауреатом международного телеконкурса
27.05.2021, 11:510 Электросетевой комплекс Псковской области сделают более устойчивым к ударам стихии 27.05.2021, 11:500 Псковский губернатор: Регион совершил настоящий прорыв в газификации 27.05.2021, 11:493 Михаил Ведерников рассчитывает, что экотехнопарк появится в Псковской области к 2024 году 27.05.2021, 11:480 Общественный пресс-центр ПЛН: Безопасное лето
27.05.2021, 11:470 На модернизацию объектов ЖКХ Псковской области в 2020 году направили более 350 млн рублей 27.05.2021, 11:450 Средний индекс качества городской среды в Псковской области удалось повысить на 7% 27.05.2021, 11:440 Росгвардейцы задержали псковича за кражу спиртного 27.05.2021, 11:430 Более 300 жителей Псковской области расселили из аварийного фонда в прошлом году
27.05.2021, 11:430 Псковичам предлагают работу на Всероссийской переписи населения 27.05.2021, 11:410 23 квартиры приобретут для медиков Псковской области в этом году 27.05.2021, 11:390 Почти 200 объектов здравоохранения построят в Псковской области до 2025 года 27.05.2021, 11:393 Путин выступил против обязательной вакцинации от COVID-19
27.05.2021, 11:350 Более 400 квартир для детей-сирот приобрели в Псковской области в 2020 году 27.05.2021, 11:340 Под Псковом грузовик оказался в кювете из-за лося. ФОТО 27.05.2021, 11:330 Областные власти в ручном режиме занимаются строительством соцгородка под Псковом 27.05.2021, 11:320 Псковским семьям в 2020 году выдали почти 600 сертификатов на маткапитал
27.05.2021, 11:320 В СберБанк Онлайн появилась возможность получить страховые выплаты 27.05.2021, 11:311 Около 7 млрд рублей за год направили на соцподдержку жителей Псковской области 27.05.2021, 11:300 Губернатор: Мы разобрались с львиной долей просроченной задолженности по зарплате 27.05.2021, 11:290 Более 600 млн рублей за год получил из бюджета малый и средний бизнес в Псковской области
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.