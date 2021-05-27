В Псковской области дети стали реже играть с огнем

В Псковской области отмечено значительное снижение числа возгораний, произошедших по причине детской шалости. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил в рамках круглого стола «Безопасное лето» замначальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Псковской области Иван Курганов.
Зачастую, по его словам, детская шалость с огнем вызвана интересом ребенка к тому, что будет — посмотрел по телевизору, услышал от товарищей и решил поэкспериментировать. Такие факты, по мнению спикера, - на совести его родителей, оставляющих без присмотра и детей, и вещи, которые могут вызвать у них интерес, в частности, спички и зажигалки. «Если ребенок это не видит, значит, ему это неинтересно», - заметил Иван Курганов.
Наиболее часто факты игр с огнем отмечаются среди детей 8-12 лет, добавил он.