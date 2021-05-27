Общество

«Это пугает»: в псковской полиции рассказали о задержаниях детей за распитие алкоголя

В Псковской области 28 несовершеннолетних задержаны за распитие спиртных напитков за 4 месяца текущего года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила в рамках круглого стола «Безопасное лето» начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области подполковник полиции Ирина Зорина.

«За 4 месяца за распитие привлечено 28 несовершеннолетних, за появление в состоянии алкогольного опьянения - 10. Больше всего пугает, что за данное правонарушение задерживаются дети, не достигшие возраста наступления административной ответственности, то есть дети до 16. Их количество даже больше числа несовершеннолетних более взрослого возраста», - уточнила она.