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Общество

Псковичи могут пройти профобучение в рамках нацпроекта «Демография»

27.05.2021 23:00|ПсковКомментариев: 0

Псковская область принимает участие в реализации программы по организации профессионального обучения и дополнительного профобразования отдельных категорий граждан в рамках федеральной программы «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Цель программы — содействие занятости или самозанятости граждан путем приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда. Участник программы получит востребованные в регионе профессиональные навыки, документ о квалификации, паспорт компетенций, подтверждающий уровень профессиональных навыков, возможности трудоустройства на имеющиеся вакансии.

Одним из федеральных операторов проекта выступает некоммерческая организация «Агентство развития профессионального мастерства» (Ворлдскиллс Россия). Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано между АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», комитетом по труду и занятости Псковской области и Псковским агротехническим колледжем, который выступает в качестве регионального оператора движения «Ворлдскиллс Россия».

Обучение будет проходить в центрах обучения Ворлдскиллс (колледжи Псковской области), оснащенных в соответствии с самыми современными стандартами, по ряду компетенций.

Участниками программы могут стать граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, безработные граждане, а также в возрасте 50-ти лет и старше, женщины в отпуске по уходу за детьми до трех лет, а также женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста.

Чтобы записаться на обучение, необходимо перейти на сайт «Работа в Pоссии» и авторизоваться через портал госуслуг, выбрать подходящую вам категорию участника, выбрать регион проживания, компетенцию и место обучения, заполнить форму на экране и подать заявку на обучение  (Контакты: Псковский агротехнический колледж, 8 (8112) 79-16-30, +7 (911) 698-66-22 — координатор Ольга Валерьевна Ефимова).

Теги: #Псковская область #образование #профессия
Источник: Псковская Лента Новостей
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