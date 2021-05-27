Общество

Псковские архивисты нашли среди документов полушку 1876 года

Сотрудники Государственного архива Псковской области нашли среди документов монету номиналом ¼ копейки 1876 года выпуска. Об этом сообщается в социальных сетях госархива.

«Иногда в пакете документов, хранящихся в фондах Государственного архива, можно отыскать необычные вещи. Листаешь, например, отчетные материалы, протоколы заседаний. И вдруг среди них находишь что-то, что в принципе не должно было находиться с ведомостями и стенограммами. Например, в деле Невельского уездного комитета ВЛКСМ за 1924 год нашлась монета номиналом ¼ копейки. Датирована она 1876 годом, выпущена Санкт-Петербургским монетным двором. При этом в материалах дела нет никакой сопроводительной записки о причинах включения монеты в фонд, о том, кто ею владел и почему передал», - говорится в сообщении.

На самой монете есть отверстие. «Это опять же порождает немало вопросов: куда крепилась монета, чем делали отверстие и для чего. Но получить ответ на все эти вопросы довольно сложно», - добавили архивисты.