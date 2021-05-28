Общество

Псковский губернатор пожелал пограничникам стойкости духа и выдержки

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником - Днем пограничника в России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Псковская земля с древних времен была щитом западных рубежей Руси, веками сохраняя неприступность территорий и давая отпор всем врагам, - отметил он. - Сегодня пограничная служба продолжает славные традиции предков, защищая государственную границу России от преступных посягательств, обеспечивая мир, покой и безопасность наших граждан».

Губернатор подчеркнул, что пограничники всегда отличались высочайшей профессиональной подготовкой, смелостью, стойкостью, выдержкой и готовностью к новым вызовам. «Ежедневно они ведут непримиримую борьбу с международным терроризмом, организованной преступностью, контрабандой и нелегальной миграцией. Сотрудники ведомства развивают пограничную инфраструктуру, постоянно совершенствуют свою выучку и осваивают новую технику, непрерывно несут боевое дежурство, обеспечивая безопасность нашей страны», - продолжил он.

Особые слова благодарности глава региона адресовал ветеранам, которые передают молодому поколению бесценный опыт и знания.

«От всей души поздравляю всех, кто причастен к пограничной службе, с профессиональным праздником! Псковская область и вся Россия высоко ценит ваше мастерство, мужество и нелегкий, ответственный труд. Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, выдержки, стойкости духа, благополучия и новых успехов в службе на благо Отечества!» - сказал он.