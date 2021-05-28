День пограничника отмечают сегодня в Пскове

Торжественное мероприятие, посвященное Дню пограничника, состоялось в сквере на перекрестке улицы Труда и проспекта Энтузиастов в Пскове сегодня, 28 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее - пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов.
На празднике присутствовали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, ветераны погранслужбы, семьи офицеров и жители города.
Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов поздравил участников торжества от имени главы региона. В поздравительном адресе губернатор отметил высокий профессионализм сотрудников погрануправления, хороший уровень подготовки, решительность, мужество, умение оперативно действовать в самой сложной обстановке и решать поставленные перед ведомством задачи.
С профессиональным праздником пограничников от имени депутатов и от себя лично поздравил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.
Председатель областного Собрания пожелал сотрудникам пограничного управления здоровья и успешного выполнения стоящих перед ними задач, а также выразил благодарность за несение службы ветеранам, которые в разные годы охраняли рубежи страны и региона, и всем тем, кто сегодня стоит на охране границ государства.
Лучшие сотрудники управления получили награды за высокие результаты в охране границы Российской Федерации и Псковской области. Завершилась церемония минутой молчания в память о погибших на службе пограничниках и торжественным возложением цветов к памятнику.