Общество

Александр Братчиков рассказал, что построят вместо рынка на Четырех углах

Глава администрации Пскова Александр Братчиков рассказал, что появится на освободившейся территории в районе Четырех углов - между Рижским проспектом, улицами Горького, Петровской и Пароменской. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии городской Думы, соответствующий вопрос задал руководитель фракции «Единой России» Денис Иванов.

Депутат уточнил, как удалось навести порядок и что планируется разместить. Александр Братчиков ответил, что данная территория находится практически в центре города. Сейчас площадка подготовлена для строительства, завершается демонтаж объектов не включенных в схему нестационарных торговых объектов.

По словам главы администрации, с собственниками достигнуто понимание, предпринимателям предоставили новые торговые места. Планируется строительство торгово-туристического комплекса. Уже проведены общественные слушания, площадка подготовлены для нового инвестора, отметил Александр Братчиков.

Он добавил, что предварительные проекты обсуждались комиссионно, они есть в доступе и могут быть предоставлены депутатам.