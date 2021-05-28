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Игорь Дитрих объяснил важность закона о применении препаратов «офф-лейбл» для лечения онкобольных детей

Депутат Псковского областного Собрания, заместитель главного врача по хирургии Псковской областной больницы Игорь Дитрих в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей прокомментировал значимость федерального законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части совершенствования системы оказания медицинской помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями».

Напомним, законопроект призван на законодательном уровне решить проблему назначения лекарственных препаратов вне инструкции, так называемых, препаратов «офф-лейбл», без применения которых излечение детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями невозможно.

«Случилось так, что у нас есть замечательные лекарства российского и иностранного производства, в которых по определенным причинам еще не указано, что ими можно лечить детей. Хотя уже есть положительное применение этих лекарственных средств у детей с выздоровлением. Но система лицензирования, апробации, аккредитации, получения лицензий тормозится. Поэтому и принято решение, чтобы не единолично, а именно врачебной комиссией разрешить эти лекарства назначать, у которых доказано положительное действие для деток», - отметил Игорь Дитрих.

При этом законопроект устраняет неопределенность в оформлении оплаты данных препаратов через ОМС и при оказании высокотехнологичной медицинской помощи. Таким образом, лекарственные препараты «офф-лейбл» приобретут правовой статус для использования в рамках ОМС.

Страховые компании при проверке правильности лечения не только не оплачивали это дорогостоящее и высокотехнологичное лечение, но еще и начисляли на лечебные учреждения штрафы, добавил Игорь Дитрих.

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Указанный законопроект депутаты Псковского областного Собрания поддержали в ходе 58-й сессии регионального парламента 28 мая.