Игорь Дитрих объяснил важность закона о применении препаратов «офф-лейбл» для лечения онкобольных детей 

Депутат Псковского областного Собрания, заместитель главного врача по хирургии Псковской областной больницы Игорь Дитрих в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей прокомментировал значимость федерального законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части совершенствования системы оказания медицинской помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями».
Напомним, законопроект призван на законодательном уровне решить проблему назначения лекарственных препаратов вне инструкции, так называемых, препаратов «офф-лейбл», без применения которых излечение детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями невозможно.
При этом законопроект устраняет неопределенность в оформлении оплаты данных препаратов через ОМС и при оказании высокотехнологичной медицинской помощи. Таким образом, лекарственные препараты «офф-лейбл» приобретут правовой статус для использования в рамках ОМС.
Страховые компании при проверке правильности лечения не только не оплачивали это дорогостоящее и высокотехнологичное лечение, но еще и начисляли на лечебные учреждения штрафы, добавил Игорь Дитрих.
Указанный законопроект депутаты Псковского областного Собрания поддержали в ходе 58-й сессии регионального парламента 28 мая.