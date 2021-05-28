Еще 53 человека заразились коронавирусом в Псковской области. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 37 716 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
За сутки от коронавируса избавился 91 пациент, всего - 32 386. Скончались 403 человека. Провели 1 217 тестов на COVID-19, всего - 383 015.
Статистика по муниципальным образованиям:
- Псков - 13672;
- Великие Луки - 6311;
- Бежаницкий район - 352;
- Великолукский район - 840;
- Гдовский район - 556;
- Дедовичский район - 791;
- Дновский район - 313;
- Красногородский район - 221;
- Куньинский район - 335;
- Локнянский район - 257;
- Невельский район - 1452;
- Новоржевский район - 461;
- Новосокольнический район - 982;
- Опочецкий район - 919;
- Островский район - 1903;
- Палкинский район - 410;
- Печорский район - 726;
- Плюсский район - 592;
- Порховский район - 1161;
- Псковский район - 3138;
- Пустошкинский район - 350;
- Пушкиногорский район - 355;
- Пыталовский район - 383;
- Себежский район - 608;
- Стругокрасненский район - 382;
- Усвятский район - 200;
- Иногородние (с 30 декабря 2020 года) - 46.
Какие последствия, на ваш взгляд, повлечет обнаружение в Псковской области индийского штамма коронавируса?