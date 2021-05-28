Общество

Еще 53 человека заразились коронавирусом в Псковской области

Еще 53 человека заразились коронавирусом в Псковской области. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 37 716 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

За сутки от коронавируса избавился 91 пациент, всего - 32 386. Скончались 403 человека. Провели 1 217 тестов на COVID-19, всего - 383 015.

Статистика по муниципальным образованиям: