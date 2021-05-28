Общество

Гордума утвердила отчет главы администрации Пскова о работе в 2020 году

Псковская городская Дума утвердила отчет главы администрации Пскова о работе в 2020 году. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, решение принято большинством голосов.

19 депутатов проголосовали в поддержку отчета, трое высказались против, один воздержался. О поддержке отчета Александра Братчикова в прениях заявили представители фракций «Единой России» и «Справедливой России».

Глава администрации Пскова поблагодарил всех депутатов, в том числе и тех, кто оказался против. «Ваше мнение будет учтено в дальнейшей работе», - пообещал он.