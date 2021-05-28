Общество

Более 40 детей пострадали в Псковской области от укусов клещей за неделю

По поводу укусов клещей в медицинские организации Псковской области с 20 мая по 26 мая обратились 195 человек, из них 44 ребенка. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

С начала сезона по поводу укусов клещей обратились 704 человека, из них 191 ребенок. В сравнении со среднемноголетними недельными данными количество обращений снизилось на 58,9%, а число пострадавших от укусов детей – на 56,1%. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество обратившихся снизилось на 33,6%, в том числе на 48,1% меньше детей.

4 мая в Псковском районе у взрослого человека выявили случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

В этом году против клещевого вирусного энцефалита привили 1079 человек, в том числе 24 ребенка. План по акарицидным обработкам составляет 600 га, в том числе план проведения акарицидных обработок на территории лечебно-оздоровительных учреждений (ЛОУ) - 190 га.

С начала сезона в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» исследовали 471 клеща. Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0,2%,

иксодовым клещевым боррелиозом – 29,15%,

моноцитарным эрлихиозом человека – 3,19%,

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,32%.

Напомним, в Пскове удаление клещей проводится в травматологическом пунктах, кроме того, в Пскове и Великих Луках открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.

Исследования клещей проводят в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» по адресам:

Псков, улица Гоголя, дом 21а; телефон: 8-8112-66-42-80;

Псков, улица Гоголя, дом 17, 2 этаж; телефон: 8-8112-66-42-91;

Великие Луки, улица Тимирязева, дом 9; телефон: 8-811-53-7-70-90.

Лаборатории работают ежедневно с 9:00 до 12:00.

«‎Живых клещей, снятых с человека, помещают в герметично закрывающуюся пробирку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и доставляют в лабораторию с соблюдением холодовой цепи с обязательным наличие сопроводительных документов. При невозможности сохранения живого клеща в лабораторию может быть доставлен погибший клещ, либо его фрагмент с соблюдением вышеобозначенных требований», - отметили специалисты.