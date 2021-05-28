Общество

Штат специалистов-психологов увеличили в школах Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников накануне провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, основными темами стали безопасность учебных учреждений и проведение профилактической работы с подростками в целях выявления и пресечения деструктивного поведения.

Михаил Ведерников отметил, что вопросы повышения безопасности объектов сферы образования, а также выявление и предупреждение фактов формирования у молодежи склонности к агрессии и насилию после трагических событий в Казани являются ключевыми для региональных властей, а также национального антитеррористического комитета. В память о жертвах нападения на школу губернатор объявил минуту молчания.

О работе по профилактике агрессии и деструктивного поведения молодежи в образовательных учреждениях доложил исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков. Он подчеркнул, что в настоящее время за счет увеличения коэффициента заработной платы для вспомогательного персонала в учебных учреждениях области увеличен штат специалистов-психологов. Кроме того, разрабатывается межведомственная программа противодействия деструктивному поведению в молодежной среде, проводятся консультации с родителями и школьниками. Дети активно привлекаются к внеурочной деятельности.

Детский омбудсмен Наталия Соколова акцентировала внимание на том, что неконтролируемые вспышки гнева у молодежи несут в себе опасность. Она заметила, что развитию у детей таких черт, в частности, способствует обилие негативного контента в социальных сетях. Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области призвала внимательнее относиться друг к другу, а также выразила уверенность, что соответствующие меры, предпринимаемые региональными властями, принесут необходимый результат.

О работе с подростками доложила и руководитель управления общественных проектов и молодежной политики администрации региона Наталья Плявинская, которая отметила, что орган исполнительной власти поддерживает ряд социально-значимых проектов. В частности, реализуется первый проект создания канала в одной из социальных сетей для популяризации позитивного контента. «Выражаю благодарность губернатору за поддержку, понимание специфики данной работы и ее значимости», - отметила Наталья Плявинская.

Еще один проект, поддержанный управлением, - интернет-приемная для молодежи, созданная молодежным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов, в которую (в тестовом режиме) уже обратилось более 30 юных псковичей. В дальнейшем планируется организовать специализированный сайт, где школьники могут пообщаться со своими сверстниками и получить ответ на свой вопрос. О работе с молодежью также доложили председатели региональных комитета по культуре и комитета по спорту.

В завершение обсуждения глава региона обратил внимание участников совещания, что работа образовательных учреждений не должна ограничиваться только образовательным процессом. «Нужно видеть дальше, чувствовать и понимать, чем живут дети, какие у них интересы, какие современные веяния», - подчеркнул губернатор.

По словам Михаила Ведерникова, главное, что может сделать руководство региона - поддержать желание молодых людей проявить себя в чем-то. «Это надо брать за основу. Те вызовы, которые стоят сейчас, их никогда не было в истории человечества. Настолько прогресс не ускорялся никогда. До молодежи нужно донести традиционные ценности, но обычными способами это сделать становится сложнее. Надо понимать, как общаться с новым поколением», - отметил Михаил Ведерников. Он добавил, что необходимо учить детей правильно ориентироваться в этом мире, отличать добро и зло.

В рамках совещания по вопросу безопасности учебных учреждений с докладами выступили представители ряда ведомств, а также профильного регионального комитета. По итогам губернатор поручил актуализировать информацию о наличии паспортов безопасности объектов. «Замечания профильных ведомств необходимо детально проанализировать. Паспорта безопасности должны быть в наличии и соответствовать всем предъявляемым требованиям. Эту работу нужно провести, посмотреть по учреждениям, оказать помощь, если в этом есть необходимость. Если руководитель учреждения пренебрегает требованиями, то они просто не будут работать», - обратился Михаил Ведерников к руководителю регионального комитета по образованию. Дополнительно губернатор подчеркнул, что обеспечение защищенности образовательных учреждений - обязанность муниципальных образований.

По поручению главы региона профильный комитет проанализирует потребность в установке новых ограждений, монтаже или модернизации систем видеонаблюдения, при необходимости часть средств может быть предоставлена администрацией региона.