Общество

Александр Гаврилов награжден медалью «За заслуги перед Псковом»

Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Александр Гаврилов награжден медалью «За заслуги перед Псковом». Такое решение принято 28 мая на сессии Псковской городской Думы. 20 депутатов голосовали за, 2 оказались против, один бюллетень недействительный, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Александр Гаврилов родился в 1966 году. Окончил в 1989 году Государственный ордена Ленина и ордена Красного знамени институт физической культуры им. П. Ф. Лесгафта по специальности тренер-преподаватель по волейболу.

После окончания института работал старшим инструктором-методистом цеха «Здоровье», тренером-преподавателем ДЮСШ профкома Ловозерского горно-обогатительного комбината, учителем физкультуры в РСШ №2 п. Ревда в Мурманской области, учителем физической культуры в «Средней общеобразовательной школе №23» в Пскове, директором и тренером-преподавателем по волейболу ДООСЦ «Бригантина».

В марте 2003 года назначен на должность председателя комитета по физической культуре и спорту. В 2005 году ему присвоен классный чин - главный муниципальный советник 1 класса.

За активное содействие развитию физической культуры и спорта в Пскове неоднократно награждался Почетными грамотами и благодарственными письмами городского и областного уровня, а также памятными медалями в связи с празднованием 1100-летия упоминания Пскова в Летописи и «80 лет Госкомспорту России». В 2010 году Александру Гаврилову присвоено звание «Отличник физической культуры и спорта», а в 2016 году ему вручен почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».