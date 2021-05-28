Псковская гордума приняла два кадровых решения

Псковская городская Дума согласовала назначение Ольги Киселовой заведующей детским садом №57 «Маленькая страна». Такое решение принято на сессии ПГД 28 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Также депутаты одобрили назначение аудитором Контрольно-счетной палаты города Пскова Ольги Олейниковой. Решения приняты большинством голосов.
Глава Пскова Елена Полонская пожелала удачи назначенным на указанные должности. По ее словам, депутаты и комитет по образованию рассчитывают, что новому руководителю детского сада удастся создать комфортные условия и «настоящую маленькую страну».
Добавим, детский сад находится по адресу: Псков, улица Алексея Алехина, 22.