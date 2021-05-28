Псковская гордума приняла два кадровых решения

Великолучанин избил женщину ногами по лицу и извинился в суде

Акция «Кому на селе жить хорошо» впервые начнется в «Пушкинской деревне»

Всем спасибо. Все довольны

«Лада» съехала в кювет и врезалась в дерево на трассе в Псковском районе