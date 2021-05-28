Общество

В Псковской области появились абсолютные лидеры голосования за объекты благоустройства

Свыше 51 тысячи жителей Псковской области приняли участие в онлайн-голосовании по выбору объектов для последующего благоустройства. Мероприятие реализуется по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

В рейтинге самых активных в голосовании муниципалитетов сменился лидер. Теперь это Псков — более 8,5 тысячи человек проголосовали за общественные пространства города, которые они хотели бы изменить. На втором месте — Великие Луки с около 7,6 тысячи голосов. Далее в списке лидеров — Псковский (более 4 тысяч проголосовавших), Великолукский (около 4 тысяч), Островский (2,8 тысячи), Невельский (2,8 тысячи) и Опочецкий (2 тысячи) районы.

В большинстве районов Псковской области отмечены территории, которые с большим отрывом лидирует в муниципальном рейтинге. Так, в Пыталовском районе больше всего голосов — более 1,2 тысячи – отдано за благоустройство Детского парка в муниципальном центре. В Новосокольническом районе граждане активнее всего поддерживают северную сторону парка «Летний сад» в городе Новосокольники, за эту позицию проголосовали около 850 человек. Жители Бежаницкого района в качестве приоритетной территории для благоустройства чаще всего отмечают Площадь энергетиков в муниципальном центре. За нее уже проголосовали около 750 жителей.

В списке территорий с большим отрывом от ближайших соперников также: Парк Победы в Гдове (около 500 голосов), пешеходная дорожка от улицы Энергетиков до улицы Октябрьская в Дедовичах (более 700 голосов), парк на улице Советской в Кунье (более 530 голосов), Поселковый парк в Локне (480 голосов), городской парк в Пустошке (более 520 голосов), общественная территория на площади Советской в Усвятах (свыше 400 голосов) и другие.

Напомним, онлайн-голосование за объекты благоустройства стартовало 26 апреля и продлится до 30 мая. В рамках мероприятия в регионе к голосованию представлены 96 территорий.

Голосование устроено максимально просто — пользователь может выбрать территории или дизайн-проекты, которые, по его мнению, нужно благоустроить или реализовать в 2022 году. Проголосовать можно на сайте платформы, зарегистрировавшись через подтвержденную запись на «Госуслугах» или по номеру телефона, а также на самом портале «Госуслуг».

Для оказания информационной и технической помощи гражданам в Псковской области открыты 26 волонтерских центров. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

На все вопросы по голосованию могут ответить операторы специально созданной горячей линии, которые консультируют россиян из всех регионов страны по номеру: 8 (800) 600 2013. По телефону можно получить информацию о проекте и узнать, как можно зарегистрироваться и проголосовать за территорию или дизайнерскую концепцию. Колл-центр работает круглосуточно семь дней в неделю.