Общество

Александр Котов: Обе ветви власти в Псковской области работают в унисон

Законодательная и исполнительная власть в Псковской области работают в унисон. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Обе ветви власти работают в унисон, слаженно и конструктивно, - отметил он. - Я уже неоднократно отмечал внимание со стороны губернатора к законодательному органу, к проблемам, которые озвучивают депутаты. Очень внимательно относится».

Если внимательно прочитать отчет главы региона о деятельности администрации за 2020 год, то можно сделать выводы, что и губернатором, и органами исполнительной власти области была проведена значительная работа в чрезвычайных условиях, когда всех накрыла коронавирусная пандемия, подчеркнул Александр Котов.

По его словам, несмотря на «жесткие условия работы», на 20% по сравнению с первоначально утвержденными параметрами бюджета выросли цифры доходных источников. Кроме того, в прошлом году региону удалось получить беспрецедентно большой объем федеральных средств, в том числе и на мероприятия, связанные с поддержкой граждан и предприятий. «При этом все государственные программы, в которых участвует Псковская область, были выполнены почти на 100%», - заметил Александр Котов.

Председатель областного Собрания напомнил, что в разгар пандемии в прошлом году в рекордно короткие сроки построили инфекционную больницу. «Это заслуга губернатора. Надо сказать спасибо президенту РФ, который откликнулся на просьбу главы региона. Были выделены дополнительные средства из резервных источников на строительство инфекционной больницы», - напомнил Александр Котов.

Также в прошлом году на 9% выросло производство сельскохозяйственной продукции. «Это устойчивая динамика роста», - подчеркнул он и добавил, что промышленность «просела» незначительно. «Практически не упали собственные доходы по отношению к плановым цифрам. Работа была проведена большая. Губернатор, органы исполнительной власти успешно с ней справились. Считаю, что губернатор в этих условиях нашел нестандартные решения, с помощью которых удалось ситуацию удержать», - оценил Александр Котов.