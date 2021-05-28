Общество

Гордума Пскова поддержала создание Центра спортивной гимнастики путем реконструкции прачечной

Псковская городская Дума приняла положительное решение по заключению концессионного соглашения для создания Центра спортивной гимнастики путем реконструкции здания прачечной. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, депутаты приняли решение большинством голосов.

Депутат Федоров Постнов поинтересовался, в чьей собственности находится земля, на которой расположено здание. «Какая земля под зданием?» - спросил он. «Плодородная», - пошутили в зале. Как пояснил депутат, желательно, чтобы земля передавалась концессионеру, и устройство парковки не легло на «бюджетные плечи».

Вопрос о концессии прорабатывался по поручению губернатора области Михаила Ведерникова. Было найдено ныне пустующее здание бывшей прачечной на улице Коммунальной, 25. Министерство спорта РФ на реализацию проекта подтвердило финансирование на сумму более 100 млн рублей. Однако условия, по которым выделяются федеральные средства, требуют изначально поиск возможного концессионера для реализации проекта. Если концессионер не будет найден, то федеральный центр в полном объеме профинансирует работы по фактическому перепрофилированию здания под сооружение спорта.