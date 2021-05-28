Александр Братчиков поздравил сотрудников и ветеранов пограничной службы с праздником

С Днем пограничника поздравил сотрудников и ветеранов пограничной службы глава администрации города Пскова Александр Братчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
Он отметил, что 28 мая в стране отмечается «один из значимых праздников, олицетворяющий собой любовь к Родине, верность воинскому долгу и многовековым традициям России». По словам Александра Братчикова, охрана рубежей – это в высшей степени почетная и ответственная задача.
Он пожелал пограничникам крепкого здоровья, успехов в службе, счастья, благополучия и мирного неба над головой.