Общество

Елена Полонская пожелала пограничникам успехов в ратном труде

Глава города Пскова Елена Полонская поздравила пограничников и ветеранов пограничных служб с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

По ее словам, сегодняшние защитники границ Псковской области являют собой пример организованности, боеспособности и слаженности. «Они с честью и достоинством выполняют поставленные задачи по обеспечению безопасности города, защите его экономических интересов, борьбе с терроризмом и преступностью», - сказала она.

«Патриотизм, верность долгу и профессиональная выучка всегда являлись неотъемлемыми качествами ваших бойцов, - отметила Елена Полонская. - Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в ратном труде на благо Родины».