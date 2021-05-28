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«Акценты» Донецкого: Демарш президента Лукашенко, отчет губернатора Ведерникова и казус рэпера Noize МС

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Небо. Самолет. Диктатор. Что ждет Белоруссию после инцидента с ирландским авиалайнером?

Отчет засчитан. Губернатор Ведерников выступил с ежегодным докладом по итогам прошедшего года.

Шум вместо музыки. Роспотребнадзор может запретить в Пскове концерт рэпера Noize МС.

Главной международной темой остается ситуация вокруг соседней Белоруссии. Напомню: 23 мая пассажирский самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Якобы на борту находилась бомба, которую заложили боевики ХАМАС.

Однако быстро выяснилось, что сообщение было ложным, и весь инцидент объяснялся спецоперацией белорусского КГБ по поимке личного врага батьки Лукашенко – основателя оппозиционного телеграм-канала НЕХТА Романа Протасевича, который был арестован вместе со своей девушкой – россиянкой Софьей Сапегой. Сообщается, что молодые люди уже дали первые признательные показания. В чем они могут признаться? Очевидно, в том, что при помощи западных разведок вели подрывную деятельность против Белоруссии.

На фото: Роман Протасевич (facebook.com/pr0tez)

Противники режима Лукашенко тут же приравняли действия белорусских спецслужб к воздушному пиратству и чуть ли не терроризму. Понятно, ни тем, ни другим акция подручных Лукашенко не является. Формально белорусские власти имели право посадить самолет. Кстати, и ирландский пилот тоже действовал по инструкции. А вот тот факт, что предлог для посадки оказался бессовестным фантастическим враньем, уже имеет и, видимо, будет иметь дальше серьезные политические последствия как для Лукашенко лично, так и для всей Белоруссии.

Из транзитной страны, извлекающей выгоды из своего уникального геополитического положения между Европой и Россией, из транспортного, в том числе и воздушного, хаба, Белоруссия стремительно превращается чуть ли не в «страну-изгоя». И где теперь еще совсем недавние мечты о «восточной Швейцарии»? То есть о некой нейтральной стране, роль которой соединять Восток и Запад. Еще вчера Белоруссия была важнейшим поставщиком морепродуктов на российский рынок и главным коммуникатором. Варварский захват Протасевича закрыл этот сценарий на неопределенное время, предположительно – до конца правления Лукашенко.

Коллективный Запад и так-то считал Лукашенко как минимум узурпатором, нелегитимным президентом, а теперь он в глазах европейской общественности окончательно превратился в свихнувшегося «картофельного властителя», с которым нельзя иметь никакого дела. Санкции Евросоюза не заставят себя ожидать. Сейчас идут споры о том, насколько они будут жесткими и долгосрочными.

Действительно, дался батьке этот Протасевич? Ну, какую реальную угрозу мог представлять для режима Лукашенко двадцатишестилетний парень, обосновавшийся в Литве? Но батька считал иначе. И вот теперь имеем то, что имеем. Президента братской страны, которого весь коллективный Запад считает «неадекватом» и довольно неоднозначную турбулентную ситуацию в самой братской стране. Как долго продержится Лукашенко, если на него начнется реальное давление стран НАТО?

В общем, вся эта, как выражался президент Ельцин, «загогулина» напрямую касается России, неслучайно сейчас мы об этой «загогулине» вынуждены говорить. Инцидент с самолетом произошел в небе над Белоруссией, а последствия и ответственность за содеянное, как ни крути, разделять и нам, точнее, государству под названием Россия. И никуда от этой ответственности не денешься, покуда мы союзные государства, пусть этот союз во многом остается на бумаге. Тем не менее, и стратегическое военное сотрудничество, и политический союз двух государств никто не отменял.

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru

Белоруссия – наш самый близкий и верный союзник, разрыв с которым, если его хотя бы попытаться вообразить, чреват самыми катастрофическими последствиями. Многие удивляются и задают вопрос: «А при чем тут Россия? Это ж все обезумевший батька». А Россия при том, что, извините за невольную тавтологию, если бы не Россия, то никакого Лукашенко сейчас на посту президента Белоруссии и не было бы. А было бы нечто другое. Возможно даже – враждебное. Нужна нам еще одна «анти-Россия» по типу Украины или Польши?

Отношения двух президентов, Путина и Лукашенко, насчитывают вот уже больше двадцати лет, и, как остроумно сформулировал один политолог, напоминают супружеские по формуле «убить хотели друг друга не раз, а развестись - никогда». Поэтому, повторюсь, мы просто вынуждены, можно сказать, обречены следить за ситуацией в соседней стране: а что там происходит? Как народ? Как чувствует себя батька Лукашенко, тянет в рот бутерброд или его рот занят какими-то более важными делами? Ну, что ж, будем наблюдать.

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А я продолжаю. Вернемся в родные пенаты. Вчера губернатор Михаил Ведерников выступил перед Псковским областным Собранием депутатов с ежегодным отчетом о работе администрации Псковской области. Это такой ритуал, сродни президентскому посланию Федеральному собранию; только на нашем региональному уровне, в масштабах одной маленькой области. И депутаты должны отчет одобрить (ну или принять к сведению, выражаясь официальным языком). С одобрением в целом проблем обычно не бывало, но могли быть, если вспомнить историю, какие-то вопросы или даже публицистические демарши от условных оппозиционеров из фракций КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» или «Яблока». В этом году ничего подобного не было.

Михаил Ведерников. Фото: pskov.ru

Да и в самом деле: что можно предъявить губернатору Ведерникову по итогам 2020-го ковидного года? Сделаем акцент на определении: «ковидного». По признанию губернатора, «2020 год для всех нас стал временем тяжелых испытаний». Как говорится, и не поспоришь. И худо-бедно все эти испытания регион прошел. Встретить эпидемию и режим ограничительных мер, поначалу довольно жестких, пришлось – цитирую: «в условиях крайне ограниченных ресурсов». Опять же, спорить тут не о чем. Инфекционную службу пришлось создавать буквально заново. «Всё нужно было делать практически с чистого листа», - констатировал глава региона. Ничего не оставалось делать, как создать, построить, организовать. Тут я не буду ничего выдумывать, а лучше сошлюсь на депутатов, которые дали работе Ведерникова просто-таки самые высокие и лестные оценки.

Вице-спикер областного Собрания Виктор Антонов так и заявил: «блестяще», цитирую: «Михаил Юрьевич, вы блестящие справились с возложенными на себя обязательствами. Вы лично взяли на себя ответственность за борьбу с ковидом. Мне, как врачу, организатору с приличным стажем, даже удивительно, как это у вас получается. В таких изнурительных условиях самое главное - организация, руководство процессом. В прошлом году были построены новые инфекционные больницы. Тысячи людей прошли через эти больницы. А это спасенные жизни».

Что называется, «похвалил, так похвалил». Но и другие депутаты не отставали от знатного единоросса. Лидер фракции «Справедливая Россия» в региональном парламенте Наталья Тудакова, к примеру, заметила, что депутаты - цитирую: «Видят эффективность и грамотность принимаемых губернатором решений. Готовы принимать участие в реализации ваших планов и задач». Редкое единодушие, что подтвердило и голосование: 39 голосов «за», и только двое (очевидно, члены фракции «Яблоко») воздержались.

Но если отставить в сторону эмоции и красивые слова, чем, кроме ковидных ограничений, забот и потерь, запомнился 2020-й год? Что можно увидеть и даже, как говорится, пощупать руками и ногами? Современная инфекционная служба с медцентрами емкостью 360 коек действительно построена (не дай бог туда попасть, конечно). Именно в 2020-м была завершена реконструкция в историческом центре Пскова, на Запсковье, Варлаамовского угла и Двора Постникова, ставших новыми центрами притяжения для туристов. Были закуплены и поступили в эксплуатацию 249 новых автобусов для «Псковпассажиравтотранса». Успешно завершена реконструкция уникальных цепных мостов в Острове. Осуществлен масштабный ремонт дорог - почти 350 километров. В планах на этот год – 400 километров. Уровень собственных бюджетных поступлений практически не снизился. Продолжает активно развиваться сельское хозяйство. И так далее. Боюсь, что на этом фоне результаты нынешнего, 2021 года, будут выглядеть не столь впечатляюще. Во всяком случае, внешне. Так что остается взять пример с депутатов и нажать на зеленую кнопку. Помните, популярный предвыборный баннер из 90-х годов? «Молодой? Пусть работает!». Как-то так.

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И я завершаю. Двумя новостями, хорошей и не очень. Итак, вскользь об одной сенсации, не-сенсации, но довольно любопытной информации, которую опубликовала ПЛН на этой неделе: оказывается, на дне реки Великой до сих пор лежат уцелевшие фрагменты взорванного когда-то (то ли во время Первой мировой войны, то ли во время Второй) металлического моста, - того, что украшал город Псков до постройки нынешнего, железобетонного.

Об этом рассказала в своем эксклюзивном материале журналистка Юлия Магера. Псковские дайверы исследовали дно реки Великой и сняли остатки моста на видео. Эти металлические конструкции будут подняты на сушу при строительстве нового моста и, возможно, станут частью какой-то музейной экспозиции. Какой именно, мы сейчас, конечно, сказать не можем. Читайте статью Юлии Магеры под названием «Со дна реки Великой поднимут части старинного Ольгинского моста».

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А теперь новость «не очень». Возможно, поклонники популярного в России рэпера Noize МС так и не дождутся его концерта в Пскове. Во всяком случае руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук заявил на этой неделе, что организаторы запланированного в Пскове на 3 июня концерта Noize MC не получали разрешение на проведение данного мероприятия. Цитирую: «Они даже не обратились за разрешением. Это пока вообще противозаконный концерт. Мы всех поставили в известность: полицию, администрацию области, управление культуры».

Напомню, что изначально концерт Noize MC планировался в КСК «Супер» еще 19 февраля, но потом был перенесен на 3 июня. И вот долгожданный концерт под вопросом. Тут не хотелось бы служить оракулом, приносящим плохие вести, но предположу, что 3 июня Noizа MC в Пскове не будет. И вовсе не из-за ковидных ограничений, а из-за внутренней политики.

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Дело в том, что Noize MC и его группа с некоторых пор входят в список музыкантов, которым в России практически запрещено выступать. Именно из-за их политических взглядов. Недавно на сайте Change.org даже появилась петиция от имени российских музыкантов, требующих прекратить давление на них со стороны российской власти. Петиция адресована администрации президента России, ее авторами указаны как раз рэпер Noize MC, а также группы «Ногу свело!», «Порнофильмы», «Рабфак», «Йорш», Алексей Кортнев из «Несчастного случая», Вася Обломов, и другие.

Авторы обращения указали на «сотни» примеров отмены концертов по всей стране в 2021 году по разным причинам: от якобы пропаганды наркотиков и неуважения чувств верующих до коронавирусных ограничений. Но – цитирую текст обращения: «Никто не решается произнести вслух истинную причину: несогласие артистов с политической ситуацией в стране и их активную гражданскую позицию. На нас, посмевших высказать свое мнение, давят со всех сторон. Нас запугивают силовики, наши концерты превращают в полицейские рейды, чиновники на местах звонят в клубы и настоятельно рекомендуют с нами не связываться».

Предположу (и думаю, мое предположение недалеко от истины), что и псковские власти предпочтут «не связываться» с Noize MC. А уж антикоронавирусные ограничения тут приплести – как два пальца об асфальт. К тому же в памяти свежи воспоминания о недавнем скандале в Ледовом дворце на концерте Клавы Коки и Niletto. После скандала так или иначе со своих должностей ушли директор Ледового дворца Иван Штылин и председатель комитета по культуре Псковщины Жанна Малышева. Организатор концерта Клавы Коки и Niletto в Пскове заплатит штраф в размере 80 тысяч рублей. Вот вам и никакой политики, а только попса голимая. Noize MC – не попса, а гораздо хуже. Политически заряженный рэпер и рок-музыкант. В общем, сильно удивлюсь, если Иван Алексеев, а именно так по паспорту зовут Noizа MC, все таки выступит 3 июня в Пскове.

На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий