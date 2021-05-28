Общество

Алексей Севастьянов передал псковскому приюту корм для бездомных собак

Депутат областного Собрания Алексей Севастьянов передал несколько упаковок корма в один из псковских приютов для собак – организация находится на территории его избирательного округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«И в электронных СМИ, и на радиоволнах часто можно услышать обращения о помощи. Хотелось прийти, познакомиться, узнать, чем живут, в чем нуждаются, в чем проблемы, в чем решения», - пояснил цель визита Алексей Севастьянов.

Депутат передал для бездомных собак более 100 килограммов замороженного корма. «Надеюсь, выходные у них пройдут весело», - пошутил Алексей Севастьянов.