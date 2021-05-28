Общество

Перспективы развития водного транспорта обсудили в администрации Псковской области

Заседание консультационно-экспертного Совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Псковской области состоялось в администрации региона 28 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В заседании приняли участие представители исполнительной и законодательной власти области, муниципалитетов и бизнес-сообщества. Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области представила первый заместитель председателя Ирина Иванова.

Основная тема встречи - перспективы развития водного транспорта на территории региона. Участники совещания рассмотрели возможность государственно-частного партнерства при реализации проектов развития речного судоходства, обсудили вопросы открытия в Пскове представительства Российского речного регистра, возобновления добычи речного песка и очистки русла реки Великой.

Члены Совета пришли к общему мнению, что развитие водного транспорта в Псковской области необходимо с точки зрения повышения туристической привлекательности региона и поддержки малого и среднего бизнеса. Для этого необходимо разработать «дорожную карту» проекта, проработать возможное участие Псковской области в федеральных программах по развитию внутреннего водного транспорта, а также создать рабочую группу для обсуждения деталей реализации программы.

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству выразил готовность к оказанию содействия в реализации различных проектов, в том числе индивидуальных предпринимателей, и открытому диалогу по всем озвученным вопросам.

Ирина Иванова также рассказала, что дорожный комитет ведет активную работу по развитию водных пассажирских перевозок и повышению транспортной доступности островной части приграничных районов области: Псковского и Печорского. Так, в этом году будут запущены два новых катера вместимостью 33 места каждый для перевозки пассажиров до Талабских островов в Псковском районе. А для доставки социальных грузов на острова Колпино и Каменка Печорского района будет закуплен самоходный паром.

Смотрите также Транспортную доступность островов Колпина и Каменка обеспечит новая баржа

«В целом на заседании получился оживленный разговор всех заинтересованных лиц, который будет продолжен», - добавили в комитете.