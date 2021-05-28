Более 80% пациентов удовлетворены питанием в великолукской инфекционке

Аналитики Псковской областной инфекционной больницы провели анализ социологического опроса (анкетирования) 400 пациентов, выписавшихся из стационара филиала «Великолукский» в течение I квартала 2021 года. Как сообщается в Instagram-аккаунте учреждения, целью опроса стало изучение мнения граждан по вопросам качества оказания медицинских услуг в южной части региона.
В результате была получена следующая статистическая информация:
Отношение граждан к условиям нахождения в стационаре филиала «Великолукский» Псковской областной инфекционной больницы преимущественно положительное. «В целом качеством оказания медицинских услуг удовлетворены 94,6 % пациентов», - добавили в учреждении.