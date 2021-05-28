Общество

Осужденного в себежской колонии оштрафовали за нацистскую татуировку

Осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии №6 в поселке Сосновый Бор Себежского района, привлекли к ответственности за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской символики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области.

В результате проведенной проверки установлено, что осужденный в коридоре отряда публично продемонстрировал нательную татуировку в виде стилизованного изображения герба, являющегося официальным государственным символом Третьего рейха, другим осужденным, что зафиксировала камера наблюдения.

Осужденного признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ. Ему назначили административное наказание в виде штрафа в размере 1 500 рублей.