Общество

Россиянам напомнили о длинных выходных в июне

Россиян в июне ждут три выходных дня подряд. Об этом в беседе с «Российской газетой» напомнил адвокат Владимир Постанюк.

Юрист отметил, что 12 июня отмечается День России, который относится к нерабочим праздничным дням. В текущем году данная дата выпадает на субботу, поэтому понедельник, 14 июня, станет выходным.

Кроме того, в пятницу, 11 июня, которая станет предпраздничной, россиян ждет сокращенный на час рабочий день.

Постанюк добавил, что если из-за особенностей графика сокращение рабочего времени невозможно, работнику предоставляется дополнительное время отдыха либо оплата времени как при переработке.

Сразу десять нерабочих дней у россиян было в мае. Указ о нерабочих днях с 1 по 10 число подписал в апреле президент России Владимир Путин.

Инициатором продления майских праздников за счет дней между ними президенту выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова, напоминает РИА Новости. Позднее она заявила, что благодаря этому удалось притормозить развитие ситуации с коронавирусной инфекцией, которая была достаточно напряженной перед праздниками.