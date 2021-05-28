Общество

Какой июнь нас ожидает - МЧС дало прогноз вероятности чрезвычайных ситуаций в Псковской области

Главное управление МЧС России по Псковской области опубликовало прогноз вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории региона. В июне 2021 года ожидается неустойчивый характер погоды. Среднемесячная температура воздуха прогнозируется в пределах климатической нормы. Месячная сумма осадков 60-110 % от нормы.

В течение месяца преобладающие дневные температуры прогнозируются +18…+23 гр. С, в отдельные периоды воздух может прогреться до +25…+28 гр. С.

Преобладающие ночные температуры в этот период прогнозируются +10…+15 гр.С., но в отдельные ночи возможно понижение до +3…+8 гр.С.

Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.

Неблагоприятные метеорологические явления: в течение месяца существует вероятность гроз с порывами ветра 15-18 м/сек.

Гидрологическая обстановка (по данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС»): уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах прогнозируются в пределах нормы для летнего периода. Ухудшение гидрологической обстановки в июне не прогнозируется. При сильных грозовых дождях возможны случаи подтопления населенных пунктов и территорий дождевыми водами.

На территории области в июне прогнозируется 2-4-й класс пожарной опасности (по региональной шкале) в лесах по погодным условиям. В течение месяца возможны случаи неконтролируемых палов травы, что представляет угрозу населенным пунктам.

Сохраняется вероятность возникновения природных пожаров и увеличение их площади, в том числе из-за палов травы (источник – нарушение правил пожарной безопасности, метеообстановка).

Также сохраняется вероятность (не выше локального уровня) возникновения аварий, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП, нарушениями в системе ЖКХ, работе дорожно-коммунальных служб, работе транспорта, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения (источник - изношенность электросетей, грозы с порывами ветра 15-18 м/сек).

В Псковской области, по прогнозу, существует вероятность увеличения количества ДТП (до 0,4), в том числе крупных и с участием детей, затруднения в движения на автодорогах области (источник- загруженность автотрасс, ремонтные работы на дорогах, плохие метеоусловия (грозы, порывы ветра, осадки), нарушение ПДД).

Что касается санитарно-эпидемиологической обстановки, то сохраняется вероятность выявления случаев заболевания населения инфекцией, вызванной вирусом COVID-19. В связи с неустойчивой погодой повышается вероятность заболеваний населения ОРЗ, ОРВИ и гриппом. Кроме того,сохраняется вероятность возникновения случаев эпидемических вспышек острых кишечных инфекций (источник – завоз и несанкционированная продажа некачественных овощей и фруктов, продуктов питания, напитков, нарушение санитарно-гигиенических норм).

В связи с сезоном отпусков и летних каникул учащихся возможны случаи пропажи людей и возникновения происшествий на территории лесных массивов и водных объектах. Возможны случаи укусов людей клещами и заболеваемости клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом (по состоянию на 19.05.2021 количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона - 509 человек, из них детей - 147 человек, привито 1075 человек, акарицидные обработки проведены на площади 52,275 га);