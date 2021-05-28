Общество

РЖД планирует ввести единые стандарты питания во всех поездах

Новая концепция питания пассажиров, которую ОАО РЖД собирается ввести в поездах, предполагает изменение технологии приготовления и хранения блюд. Ранее глава компании Олег Белозеров сообщил о планах отказаться от части вагонов-ресторанов в поездах дальнего следования.

«Меняется только технология приготовления и хранения блюд. Будут действовать единые стандарты и цены на питание во всех поездах»,— сообщило РЖД в Telegram. В компании напомнили, что сейчас еду для вагонов-ресторанов готовит повар во время движения поезда. Ассортимент и качество блюд зависят от компании-оператора питания, всего их 12, они арендуют 400 вагонов-ресторанов.

Согласно новой концепции, в вагон-бистро будут загружать стерильные контейнеры с блюдами, приготовленными в стационарных условиях. Готовые блюда будут только разогревать и сервировать для подачи. Компания отмечает, что в меню будут детские и вегетарианские блюда, супы, салаты, горячее из мяса и рыбы, десерты. Пассажиры смогут поесть в вагоне-бистро или на своем месте, детские организованные группы будут кормить только в вагоне-бистро.

Как отмечает «Коммерсант», ранее Белозеров сообщал, что традиционные вагоны-рестораны останутся в фирменных, туристических поездах. Он отметил, что пожелания к типу питания формируются у пассажира в зависимости от длины маршрута, в ряде случаев пассажиры могли бы предпочесть формат кафе или бистро либо разогреваемую пищу быстрого приготовления.