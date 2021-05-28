Общество

Юлия Пересильд раскрыла цель своей поездки в Грузию

Известная российская актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд рассказала о цели своей продолжительной поездки в Грузию. По ее словам, там проходили съемки нового фильма режиссера Оксаны Бычковой. Партнером Юлии Пересильд по съемочной площадке стал Евгений Цыганов.

«Наконец- то наш продюссер Катя Филиппова дала возможность открыть завесу тайны, что все- таки мы так долго делали в Грузии, - сообщила актриса в своем инстаграм-аккаунте. - Да, конечно, это был не просто отпуск, да и сложно себе представить, чтобы я в разгар театрального сезона бросила все и уехала на 1,5 месяца отдыхать. Это были съемки фильма Оксаны Бычковой под рабочим названием «ДжонДжоли»... Это был непростой Путь».

По слова Юлии Пересильд, она счастлива, что разделила этот путь с другом, партнером по фильму «Битва за Севастополь» и просто интереснейшим человеком Евгением Цыгановым.

«Женя, с тобой хорошо, надежно и спокойно. И да, на наши совместные пересечения всегда выпадают нелегкие задачи! Всегда, помимо просто съемок, мы проходим какой- то серьёзный человеческий Путь и в очередной раз мы прошли его вместе, рядом, друг с другом более, чем достойно. Сюжет рассказывать не буду... ждите выхода фильма. Ну и ещё, Грузия прекрасна», - заключила актриса.