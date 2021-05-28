Общество

Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области

Количество жертв COVID-19 в Псковской области возросло до 404 человек. Об этом сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области. За минувшие сутки умер один человек.

На данный момент проведено 384105 исследований (+ 1090). Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 37751 (+35)

Выздоровело – 32466 (80).

Статистика по муниципальным образованиям: Псков – 13683, Великие Луки – 6320, Бежаницкий район - 352, Великолукский район – 840, Гдовский район – 556, Дедовичский район – 791, Дновский район - 313, Красногородский район – 221, Куньинский район – 335, Локнянский район - 259, Невельский район – 1454, Новоржевский район – 462, Новосокольнический район – 983, Опочецкий район – 919, Островский район – 1906, Палкинский район – 410, Печорский район – 726, Плюсский район – 592, Порховский район – 1161, Псковский район – 3139, Пустошкинский район – 353, Пушкиногорский район - 355, Пыталовский район – 384, Себежский район – 608, Струго-Красненский район – 383, Усвятский район – 200. Иногородние (с 30.12.2020) - 46.