Общество

Елена Полонская и Иван Цецерский совершили контрольный выезд на округ №5 Пскова

Контрольный выезд депутатов Псковской городской Думы на округ №5 состоялся в пятницу, 28 мая. В нем приняли участие глава города Пскова Елена Полонская, депутаты гордумы Иван Цецерский и Валерий Тюменцев, заместитель главы администрации Пскова Павел Волков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков».

На ул. Райниса участники выезда осмотрели место, где будет обустроен тротуар от железнодорожного переезда до производственно-интеграционных мастерских. При этом жители окрестных домов поблагодарили представителей муниципальной власти за ранее отремонтированный дворовый проезд у домов №№ 48,50, 52.

Жители ул. Сосновой, с которыми также встретились участники контрольного выезда, заострили их внимание на необходимости ремонта дорожного полотна этой и соседних улиц - Ранней и Окраинной, а также перехода через реку Мирожку. Елена Полонская сообщила, что средства на данный ремонт предусмотрены в муниципальном бюджете на 2021 год. В свою очередь Павел Волков предложил представителям инициативной группы предварительно ознакомиться с проектом ремонтных работ.

Еще одним пунктом в плане объезда значился адрес ул. Зобова, 3. Псковичей, проживающих в этом доме, интересовали сроки ремонта их дворовой территории, включенной в программу «Формирование комфортной городской среды». Как пояснили участники контрольного выезда, работы планируется произвести в течение этого года.

Что касается вопроса установки детской игровой площадки и тренажеров для взрослых в сквере перед Домом офицеров, то для этого местным жителям необходимо подать в управление городского хозяйства администрации Пскова заявку на участие в программе «Формирование комфортной городской среды».