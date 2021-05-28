Общество

Глава Великих Лук рассказал о динамике распространения COVID-19 и темпах вакцинации

После продолжительных майских праздников динамика распространения заболевания в Великих Луках существенно не ухудшилась. Об этом в своем еженедельном видеообращении сообщил глава города Николай Козловский.

На территории Великих Лук с момента начала распространения коронавирусной инфекции зарегистрировано 6 311 пациентов с диагнозом COVID-19. На амбулаторном лечении с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» находится 64 человека. Под медицинским наблюдением по контакту — 112 жителей города. Прирост пациентов с диагнозом COVID-19 за прошедшую неделю составил 52 человека.

«В настоящее время на территории Великих Лук эпидочагов не зарегистрировано. И такая положительная динамика держится уже не первую неделю. Все необходимые лекарственные препараты в аптечных сетях города имеются. Мониторинг в ежедневном режиме ведёт Администрация города», — сообщил Николай Козловский.

Для пациентов, находящихся на амбулаторном лечении с диагнозом COVID-19 в Великолукской межрайонной больнице также имеется запас необходимых лекарственных препаратов.

«Что касается вакцинации. В этом направлении мы наращиваем темпы. И здесь важно понимать, что вакцина обеспечивает безопасность — вашу и близких вам людей», — отметил глава города. Он также напомнил, что в Великих Луках развернуто три пункта вакцинации: в поликлинике №1, №3 и торговом центре «Апельсин». Ежедневно в городе работает ФАП, который выезжает на предприятия и организации города. Свыше 5 000 великолучан полностью завершили вакцинацию. Ещё более 7 000 сделали прививку первым компонентом. Записаться на вакцинацию проще всего по телефону 122 и на сайте Госуслуги.

«Ещё раз хочу подчеркнуть, что вакцинация имеет центральное значение в борьбе с пандемией. Сегодня коронавирус остаётся прямой угрозой здоровью и благополучию людей, развитию нашего общества. Эпидемия унесла много жизней, нанесла удар по всем важным сферам, экономике, культуре, медицине.

Все мы хотим поскорее вернуться к прежнему образу жизни: гулять, посещать концерты и спортивные мероприятия, без опаски посещать общественные места и видеть улыбающиеся лица людей без масок. Но если просто сидеть и ждать, когда этот момент наступит, то ждать придётся очень долго. Важно каждому внести посильный вклад в борьбу пандемией, понять, что главной силой в этой борьбе является массовая вакцинация. Именно выработка коллективного иммунитета — главное, обязательное условие для победы над опасной коронавирусной инфекцией. И если у вас нет противопоказаний — необходимо сделать прививку, прежде всего, ради себя и близких», — заключил глава Великих Лук.