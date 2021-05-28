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Общество

Полиция потребовала от псковичей не оставлять детей без присмотра у открытых окон

29.05.2021 16:28|ПсковКомментариев: 0

УМВД России по Псковской области обратилось к жителям региона с требованием не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами и свободным выходом на балкон. Соответствующая публикация размещена в субботу на сайте ведомства.

«Следствием недостаточного контроля за детьми становятся различные происшествия с ними. В частности, несмотря на разъяснительную работу, широко проводимую полицией и представителями других заинтересованных ведомств среди населения, по-прежнему отмечаются случаи выпадения детей из окон жилищ. К сожалению, с такими фактами приходится сталкиваться и в Псковской области, - говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД. - Как правило, подобное несчастье происходит при отсутствии должного контроля со стороны взрослых. Зачастую, малолетние члены семьи из любопытства самостоятельно забираются на подоконник, используя в качестве подставки стоящие рядом с окном предметы, опираются на противомоскитную сетку и падают вниз на улицу вместе с ней.

Уважаемые родители! УМВД России по Псковской области обращается к вам с настоятельным требованием не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами и свободным выходом на балкон даже ненадолго, поскольку это может привести к трагическим последствиям. Подобная опасность особенно актуальна в весенне-летний период.

Для того, чтобы этого избежать, необходимо придерживаться следующих простых правил:

- никогда не оставляйте своих маленьких подопечных без присмотра;

- не рассчитывайте на антимоскитные сетки, поскольку они не предназначены для защиты от падений;

- постарайтесь не ставить мебель рядом с окнами, чтобы исключить для ребенка возможность залезть на подоконник;

- регулярно проверяйте фурнитуру окон и сами рамы на прочность, чтобы исключить возможность самопроизвольного или слишком легкого открывания;

- установите на окна специальные устройства (ограничители, блокираторы, фиксаторы и т.д.), которые не позволят ребенку самостоятельно открыть окно;

- не допускайте, чтобы дети одни играли возле открытых окон.

Не забывайте об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению своих детей. Помните, что только бдительное и внимательное отношение к детям со стороны родителей поможет избежать серьезных неприятностей!»

Источник: Псковская Лента Новостей
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