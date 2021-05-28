Общество

Работа по предупреждению пожаров продолжается в Псковской области

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону, 29 мая сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам проведен профилактический рейд по адресу: Псковская область, г. Себеж, ул. Железнодорожная. В ходе рейда осуществлен обход семи жилых домов, проинструктировано 12 граждан из них 1 многодетная семья, распространено 12 памяток о соблюдении правил пожарной безопасности с электрооборудованием, 12 памяток по осуществлению необходимых действий при обнаружении пожара, 12 памяток о мерах пожарной безопасности с газовым оборудованием, 12 памяток о мерах пожарной безопасности при курении в алкогольном опьянении, 12 памяток при соблюдении пожарной безопасности в лесах. В рамках проведенного инструктажа до населения доведена информация об обстановке с пожарами на территории района и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе. Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, обязательные требования пожарной безопасности в лесах и на приусадебных участках, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов, порядок действий в случае возникновения пожара.

Личным составом приняты все необходимые меры, направленные на нераспространение коронавирусной инфекции, с соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических правил.