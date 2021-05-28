Общество

Доктор Мясников назвал ожирение «национальным бедствием России»

Ожирение, которое является последствием популярности фастфуда, стало в России «национальным бедствием». Об этом заявил телеведущий и врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что людям с трудом удается избегать вредной еды, несмотря на негативные последствия ее постоянного употребления.

При этом Мясников подчеркнул, что если не злоупотреблять фастфудом, то в умеренных количествах он может приносить пользу. По его мнению, абсолютно вредной или полезной еды не существует.

Ранее ученые британского Научно-консультативного комитета по питанию (SACN) выяснили, что краткосрочная диета с низким содержанием углеводов эффективна для снижения веса при заболеваниях диабетом второго типа, а также избыточном весе и ожирении, передает Газета.ру.

Согласно докладу, соблюдение низкоуглеводной диеты в течение шести месяцев помогает улучшить контроль за уровнем сахара в крови. Уточняется, что испытуемые в первые три месяца теряют больше избыточного веса, чем те, кто не придерживается диеты. Людям с диабетом второго типа эксперты рекомендуют есть цельнозерновые продукты с высоким содержанием клетчатки, фрукты и овощи, а также ограничивать потребление насыщенных жиров.