Общество

Аналитики сравнили эффективность вакцин от коронарируса для женщин и мужчин

По состоянию на конец апреля среди 101 млн полностью привитых от коронавируса американцев COVID-19 диагностировали у 10 262 человек (0,01%). Большинство таких случаев (68%) зафиксировали у женщин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.



Эти данные, как отмечает Business Insider, не противоречат результатам клинических испытаний вакцин, которые свидетельствуют, что препараты менее эффективны для женщин. Например, эффективность вакцины Pfizer cоставила 96,4% для мужчин и 93,7% для женщин, Moderna — 95,4% для мужчин и 93,1% для женщин. Прививка препаратом от Johnson & Johnson снизила вероятность тяжелого течения COVID-19 на 68,8% у мужчин и на 63,4% у женщин.



Как заявила сотрудница университета Джонса Хопкинса Сабра Кляйн, эти результаты «немного озадачивают». По ее словам, обычно у женщин более сильный иммунный ответ на вакцины, чем у мужчин. Ученые считают, что это связано с более высоким уровнем эстрогена, который стимулирует иммунную систему.



Одним из возможных объяснений данных CDC, допускает Кляйн, может быть то, что на данный момент привито больше женщин, чем мужчин, и женщины чаще делают тесты на COVID-19, если у них есть симптомы болезни. Женщины также составляют большинство медицинских работников, которые регулярно проходят обследование на наличие коронавирусной инфекции. Специалист также указала, что точных данных, которые бы объяснили статистику ведомства, нет.



Согласно отчету CDC, в среднем людям, заболевшим после вакцинации, от 40 до 74 лет. Как отметила Кляйн, у большинства женщин менопауза наступает в период между 40 и 60 годами, и это может частично объяснить, почему эффективность вакцины была ниже в этой группе. «Мы знаем, что иммунитет у женщин снижается при постменопаузе, это связано со снижением уровня эстрогена», — заявила она.



В феврале исследование CDC показало, что женщины чаще мужчин сталкиваются с побочными эффектами после вакцинации. Эксперты проанализировали данные о вакцинации более 13,7 млн американцев, которые получили препараты Pfizer или Moderna. Они пришли к выводу, что побочные реакции в 78,8% случая возникают у женщин средних лет. Чаще всего они жаловались на головную боль (22,4%), утомляемость (16,5%) и головокружение (16,5%).