Общество

В Себеже проходит благотворительное мероприятие по сбору средств на мемориал в Идрице

Благотворительные мастер-классы проходят в рамках «Территории Творчества», которая открыта на сыроварне города Себеж 30 мая. Об этом сообщает районная газета «Призыв».

Фото здесь и далее: газета «Призыв»

Организаторы рассказали, что на мероприятии можно приобрести самодельные товары себежских мастеров. Кроме того, желающие могут продегустировать сыр, мед, чай и домашнее печенье.

Все средства от мастер-классов, 10% стоимости от каждого стаканчика кофе и личные пожертвования переведут на создание всенародного мемориала «Зарождение Знамени Победы» в Идрице.